Universidade do Sul da Bahia é Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) implantou em seus campi Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis como plásticos, papéis, alumínio, buchas sintéticas, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e pilhas. Cada campus é parceiro de uma associação que se encarrega de recolher e transportar o material para a reciclagem.

A coleta seletiva de materiais recicláveis contribui para reduzir a quantidade de lixo produzido e despejado nos lixões, contribuindo para a redução da poluição e contaminação do ambiente por metais pesados, em especial, do solo e dos lençóis freáticos; contribui para a redução do consumo de recursos naturais, uma vez que uma parte dos materiais reciclados é utilizada na fabricação de novos equipamentos e, além disso, a reciclagem contribui para a geração de renda de diversos profissionais.

Para mais informações de como colaborar, o voluntário deve entrar em contato com os campi: Itabuna (Campus Jorge Amado - (73) 3211-8749), Porto Seguro (Campus Sosígenes Costa -(73) 3288 8400) e Teixeira de Freitas (Campus Paulo Freire (73) 3291-2089).

