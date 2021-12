UFSB e IFBaiano celebraram convênio para compartilhar recursos e laboratórios

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Instituto Federal Científico e Tecnológico Baiano (IFBaiano) celebraram convênio, nesta quinta-feira (30), para compartilhamento da estrutura laboratorial do IF Baiano, transferência de recursos financeiros da UFSB e emprego compartilhado dos recursos humanos das duas instituições. A cooperação, conforme a direção das unidades, vai abrir caminho para projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão, alavancando o desenvolvimento da região nos setores de biotecnologia e tecnologia de alimentos.

O IFBaiano e a UFSB já trabalham em parceria acadêmica desde 2015. A nova iniciativa visa aproveitar o espaço do Centro de Tecnologia de Alimentos (CTA) do Campus Uruçuca do IFBaiano. O CTA possui salas de aula; laboratórios analíticos e para processamento de alimentos; sala de reuniões; gabinetes para professores; depósitos para insumos; depósito para produtos acabados, banheiros e vestiários; além de áreas de convivência e de utilidades industriais.

