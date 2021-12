UFSB ajusta datas do processo seletivo via SISU 2018

O período de abertura de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SISU) foi antecipado em uma semana, passando a ser de 23 a 26 de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, durante a coletiva de divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2017, que foram conhecidos na quinta-feira (18). Segundo o ministro, a mudança da fase de inscrições no SISU (que seria de 29/1 a 1º/2) se deu a pedido de estudantes, educadores e instituições. A modificação anunciada por Mendonça Filho também ampliou o período destinado às matrículas, que será, agora, de 30/1 a 7/2 (e não mais de 5 a 7/2).

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) oferece 480 vagas na edição 2018.1 do SISU, 160 delas em cada um dos três campi. As vagas ofertadas são para a Área Básica de Ingresso, com 40 vagas em cada campus e que abre caminho para as Licenciaturas Interdisciplinares (Artes e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e Computação e suas Tecnologias) e para quatro Bacharelados Interdisciplinares (Artes, Humanidades, Ciências, Saúde), cada um com 30 vagas em cada campus. Todos esses são cursos de 1º ciclo, graduações plenas e com duração de 3 anos. Os novos alunos da UFSB iniciarão suas aulas no dia 4 de junho de 2018.

O cronograma do SISU pode ser consultado diretamente na página do sistema , gerido pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições têm autonomia para reorganizar seus cronogramas a partir desse calendário do SISU. A UFSB atualizou as datas das fases de seu processo seletivo em retificação publicada no portal da instituição .

