UESC ofertará novas 37 vagas para professor substituto

Será aberto concurso público para a seleção de professor substituto na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada entre Ilhéus e Itabuna, no KM 16 da Rodovia BR-415. O anúncio é do governador Rui Costa, que prevê 37 vagas para a função em regime de 40 horas semanais. “Estamos ampliando as vagas de professores para esta importante universidade estadual e, com isso, promovendo a qualidade do ensino público em todo o estado”, afirmou Rui, que já havia anunciado, no início deste mês, a oferta de 32 vagas na UESC, sendo oito para analista universitário e 24 para técnico universitário.

O governador anunciou, ainda, a oferta de 72 vagas para a Universidade Estadual de Feira de Santana (UESF), sendo 22 para analista universitário e 50 para técnico universitário. Outras 63 vagas são para docentes: 33 para professor auxiliar e 30 para professor assistente, em regime de 40 horas.

adblock ativo