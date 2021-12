Ubatã: governo estadual vai promover torneio de inauguração do Centro de Canoagem

A inauguração do Centro de Canoagem de Ubatã, prevista para o dia 24 de outubro, será marcada com a realização de uma das etapas do Circuito de Canoagem da Bahia, batizada de "Torneio de inauguração do Centro de Canoagem de Ubatã". O equipamento foi construído pelo governo do Estado, após os sucessos dos baianos Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

Em publicação no Diário Oficial do Estado, dessa terça-feira (31), a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) anunciou um "Termo de Fomento" para o Circuito de Canoagem da Bahia. Trata-se de um apoio financeiro de R$ 79.412,52 à Federação Bahiana de Canoagem (FEBAC) para "fazer frente às despesas de material promocional, material de divulgação, serviço de alimentação e serviço de infraestrutura".

O circuito será dividido em duas fases, sendo que a primeira será já no próximo domingo (5), em Itapetinga, com a primeira etapa baiana de "canoagem velocidade", e a segunda, em Ubatã.

Centros de canoagem - Os equipamentos visam incentivar a prática do esporte no Estado, especialmente após a vitória dos atletas baianos nas principais competições do planeta. Os outros dois centros, em Itacaré e Ubaitaba, foram inaugurados, respectivamente, em 2018 e 2020.

