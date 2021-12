Ubatã ganha Centro de Treinamento para Canoagem

A formação de novos talentos olímpicos, a exemplo dos medalhistas baianos Isaquias Queiroz e Erlon Santos, ganha reforço com a construção do Centro de Treinamento para Canoagem de Ubatã, no Sul da Bahia. O início das obras do equipamento foi autorizado nesta terça-feira (24), pelo governador Rui Costa. Serão disponibilizadas 90 vagas de iniciação no esporte para atender jovens com idade a partir de 7 anos, portadores ou não de deficiência física, com aulas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, durante um período de 19 meses. Os jovens serão, preferencialmente, alunos de escolas públicas e organizações de ensino que possuam baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e que também, estejam em situação de risco social.

O governador Rui Costa falou sobre a importância do equipamento para os jovens. “É uma ação importante para a nossa juventude, para o esporte e, com certeza, vamos anunciar novas obras em parceria com o município”. O investimento, na ordem de R$ 1 milhão, é financiado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESP), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). A Confederação Brasileira de Canoagem doou 52 barcos, que serão distribuídos entre os quatro núcleos do projeto de iniciação esportiva: Ubatã, Itacaré, Ubaitaba e Salvador. Cada um receberá 13 embarcações.

adblock ativo