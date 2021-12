Turismo LGBT é foco de treinamento em Morro de São Paulo

Secretaria de Turismo de Cairu, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), promove curso de capacitação voltado para o trade que atende o turista LGBT, envolvendo empresários e colaboradores de bares, restaurantes, agências, pousadas e hotéis. A ação, que acontece nesta quarta-feira (16), às 10h, no auditório da Fortaleza do Morro, em Morro de São Paulo, tem como objetivo abordar a importância do respeito, da valorização, da diversidade e a cidadania no Turismo. O treinamento, que tem como tema “Turismo LGBT, como recepcionar o turista”, será mediado pela coordenadora estadual de turismo LGBT da SETUR, Emília Couto.

A secretária de Turismo de Cairu, Diana farias, ressalta que a capacitação chega em uma boa hora, já que, neste final de semana, acontece a segunda edição da San Island Weekend, festa voltada para o público LGBT. “É importante capacitar profissionais para melhor atender o segmento. Esse tipo de evento é fundamental para a democratização do mercado de viagens e a geração de emprego e renda, bem como para beneficiaras comunidades receptoras Já temos 90% de ocupação e a previsão é que seja de 100%, até o final de semana. Para isso, precisamos estar preparados para receber bem esses turistas. Então, convocamos toda a comunidade para participar desses importante treinamento”, afirma a gestora municipal.

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) dão conta de que o turismo LGBT representa 10% dos viajantes no mundo e movimenta 15% do faturamento do turismo. Esse avanço se dá pelo crescimento de eventos e opções de lazer para este público.

