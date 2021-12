Turismo Étnico-afro é tema de evento na Costa do Dendê

A diversificação de roteiros em localidades turísticas do município, como Morro de São Paulo, e a valorização das tradições das comunidades de Cairu são temas do seminário "Turismo étnico-afro", que a Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) promove nesta quarta-feira (28), na Casa do Pescador de Galeão, às 19h, em Cairu. O encontro tem como público-alvo jovens da Costa do Dendê que desejam ingressar no mercado do turismo, bem como empresários do setor, capoeiristas, povo de santo dos terreiros de Cairu, membros de grupos culturais e moradores das comunidades quilombolas.

O levantamento de atrativos e de produtos que podem ser inseridos na cadeia da produção associada ao turismo também é tema de discussão do seminário. “Incentivamos a valorização das tradições culturais e da história, mostrando que as comunidades negras podem gerar novas alternativas para seu desenvolvimento econômico por meio da atividade turística pensada de forma sustentável”, afirma a coordenadora de Turismo Étnico, da Superintendência de Serviços Turísticos da SETUR, Tâmara Cardoso.

