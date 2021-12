Turismo doméstico na Bahia cresce após alta estação

Após a alta estação, cresce o turismo doméstico na Bahia, proveniente de Salvador e de municípios baianos como Feira de Santana e Vitória da Conquista. Nessa época, cerca de 70% dos turistas são baianos e de Estados vizinhos, como Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Isto porque, com preços mais baixos e aeroportos menos disputados, os turistas nacionais descobriram a vantagem de viajar na baixa temporada. De acordo com o Ministério do Turismo, em 2017, o Nordeste foi o destino mais escolhido pela maioria dos brasileiros.

Na Bahia, Morro de São Paulo e Boipeba são as localidades mais procuradas. Entre os atrativos da região estão as belas paisagens, os esportes radicais, a visitação às baleias, os manguezais, as trilhas e o turismo histórico na sede Cairu. Em Morro de São Paulo, destaque para recém-inaugurada Fortaleza do Morro, atração que valoriza a história de ocupação do lugar visando a preservação do patrimônio e a sua sustentabilidade.

Além das praias, outro atrativo são os esportes radicais na Primeira Praia, que conta com a maior tirolesa da América Latina: mais de 700 metros de queda livre e área para mergulho. Na Terceira e Quarta Praia, a atração é a gastronomia dos bares e restaurantes.

Outra pedida são os passeios de barco pelas piscinas naturais nas ilhas Boipeba, Garapuá e Moreré. A programação abarca ainda esportes náuticos nas praias da Gamboa. Quem prefere curtir badalação e festas as melhores opções da programação noturna estão na Vila. Após o por do sol, bares, restaurantes, lojinhas e feira de artesanatos são um convite para inicar a noite.

