Trio suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Vitória da Conquista

Três homens, suspeitos de atuarem no tráfico de drogas, morreram após confronto com guarnições da Rondesp Sudoeste, no sábado, 26, em Vitória da Conquista (a 517, 5 km de Salvador). Uma pistola fabricada na Turquia, além de revólveres, munições e cocaína foram apreendidos com eles, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Ainda de acordo com a pasta, os militares receberam informações da Cipe-Mata Atlântica sobre pessoas ligadas ao tráfico que haviam fugido do Sul da Bahia para Conquista, após moradores do bairro Urbis VI relatarem a presença de três novos moradores, sendo que um deles andava armado.

Conforme a SSP-BA, as guarnições da Rondesp Sudoeste cercaram a casa e iniciaram a tentativa de abordagem. Os suspeitos atiraram e ficaram feridos no confronto. A nota da Secretaria aponta que o trio foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, carregador, uma pistola fabricada na Turquia calibre 9mm, munições, um tablete de cocaína e um caderno com anotações do tráfico.

adblock ativo