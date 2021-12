Trio é preso com 16kg de drogas e arma em Ipiaú

Três homens foram presos com 16kg de drogas, balança e arma de fogo nesta segunda-feira, 5, no município de Ipiaú. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), uma guarnição realizava rondas no centro da cidade quando avistou um homem em atitude suspeita que tentou fugir para o interior de um imóvel.

Os policiais militares fizeram a abordagem e na busca pessoal encontraram com ele um revólver calibre 38 municiado. Em seguida, ainda no flagrante delito, a guarnição em companhia do suspeito entrou na residência para a qual ele tentou se esconder e o imóvel funcionava como laboratório de distribuição de drogas.

Na casa estavam outras duas pessoas e lá foram apreendidos 14 kg de maconha, 1,025kg de cocaína, 1,094kg crack, quatro balanças digitais, duas facas, uma corrente de moeda antiga dourada, 1.500 pinos vazios para acondicionar cocaína, um desengraxante WD-40, celulares, 57 munições calibre 38, 11 munições calibre 380mm, uma munição calibre 9mm e R$ 5.015,50, além da arma de fogo que estava com o abordado.

Todos os três homens foram conduzidos para a delegacia de Ipiaú, juntamente com o material apreendido.

