Três pessoas ficam feridas após caminhão carregado de cerveja tombar

Três homens ficaram feridos após uma acidente envolvendo um caminhão, na tarde desta quinta-feira, 31, na BR-030, no município de Dário Meira, Sul da Bahia.

O veículo, carregado de cerveja, tombou na rodovia após o motorista perder o controle e sair da pista, na região do Buri. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), da cidade de Jequié, foram acionados e resgataram uma das vítimas que ficou presa às ferragens. As informações são do Giro Ipiaú.

Populares também atuaram no resgate das vítimas, com uma retroescavadeira. Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Ipiaú.

