Trecho recuperado da BA-652 em Ibirapitanga foi inaugurado nesta segunda

A obra de recuperação da BA-652, entre o município de Ibirapitanga e o entroncamento da BR-101 e BR-330, foi entregue à população da região Cacaueira, nesta segunda-feira (10). A inauguração foi feita pelo governador Rui Costa, durante agenda de compromissos em Ibirapitanga. A requalificação, realizada em um trecho de 16 quilômetros, beneficia, diretamente, a cerca de 80 mil habitantes dos municípios de Ubatã, Gongogi, Ubaitaba e Ibirapitanga.

“É sempre um orgulho inaugurar estradas. Além de melhorar a infraestrutura da região, a recuperação de rodovias facilita o escoamento da produção agrícola e oferece mais segurança à população. A obra entregue, hoje, recebeu um investimento de R$ 6 milhões”, destacou o governador. O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, completou com a informação de que a obra foi realizada em um trecho importante, que interliga duas BRs. “Além de fazer o acesso para o município de Ibirapitanga, o trecho permite uma ligação mais rápida para quem vem pela BR-101 em direção à BR-116”, explicou Cavalcanti, adiantando que, para julho, a previsão é licitar mais 700 quilômetros de rodovias a serem recuperadas e construídas na Bahia.

Também fez parte da agenda de Rui Costa na região a inauguração do sistema de abastecimento de água do distrito de Novo Horizonte. No local, segundo a sua assessoria, foram realizadas 307 ligações domiciliares, a partir da implantação de uma rede de distribuição de 12.912 metros, e o investimento foi de R$ 1,1 milhão, beneficiando cerca de 1.300 habitantes.

Ainda na visita ao município, o governador contemplou a Agricultura Familiar com a entrega de 424 certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR), com um investimento de, aproximadamente, R$ 32 mil. E foram assinados cinco convênios ligados ao Bahia Produtiva, somando investimento de R$ 1,2 milhão. Destes, três são para qualificação de agroindústrias e dois para fruticultura cacau.

