Trecho recuperado da BA-262 entre Itajuípe e Coaraci é inaugurado

Um trecho recuperado de 27 quilômetros da BA-262, entre Itajuípe e Coaraci, foi entregue nesta sexta-feira (7), pelo governador Rui Costa. A obra, que teve um investimento de R$ 11,25 milhões, é parte do projeto de promover melhorias na infraestrutura, em estradas, nos portos e nos aeroportos, visando atrair investimentos para o Estado.

"Com a vinda dos investimentos, você melhora a empregabilidade, a renda e as condições de vida da população. Por isso, vamos fazer todas as obras necessárias. Eu tenho visitado agências de financiamento internacional, como o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, e temos feito parcerias público-privadas para viabilizar todas as rodovias que precisamos. Vamos seguir fazendo isso, seja com recursos próprios ou com financiamento", destacou o governador.

Na oportunidade, Rui Costa entregou o Hospital Geral de Coaraci, que teve o seu pronto-socorro reformado e ampliado. “Para a unidade, também iremos entregar equipamentos de estabilização. Além disso, vamos recuperar a sala de cirurgia do hospital”, ressaltou. Também nesta sexta-feira, Rui autorizou o lançamento de licitação de obra para a recuperação da Barragem de Serra da Palha e a cessão de uso de uma sala do prédio do Centro Social Urbano para a implantação de uma creche. Além disso, o governador entregou uma ambulância e 160 títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O governador completou a agenda em Coaraci com uma visita ao Colégio Estadual Almakazir Gally Galvão.

