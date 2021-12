Tráfego de jatinhos e aviões causa 'congestionamento aéreo' no sul da Bahia

Após o feriado do Natal, a região Sul baiana passou por um 'congestionamento aéreo', com um grande número de aviões indo para o litoral. Apesar movimento ser considerado normal nesta época do ano, a quantidade de aeronavas na região em 2020, por conta da pandemia, surpreendeu.

O tráfego foi tão intenso que várias aeronaves tiveram que dar voltas repetidamente aguardando a liberação do pátio, segundo site Aeroin. Os destinos dos jatos são os Aeroportos da Costa Sul da Bahia, como Porto Seguro, Trancoso (Terravista), Ilha de Comandatuba e Ilhéus.

No final da tarde do sábado, 26, o aplicativo de rastreamento de voos FlightRada24 registrou ao menos 15 aviões executivos com destino ao sul baiano. A quantidade chegou a causar suspensão de pousos por falta de espaço. As aeronaves foram instruídas a aguardar em órbita e, quando pousassem, teriam que apenas desembarcar os passageiros, abastecer se necessário e decolar novamente, sem ficarem estacionadas.

Ainda segundo o Aeroin, o motivo desta forte migração de jatos para o Sul da Bahia é, possivelmente, devido à impossibilidade de viagem ao exterior para os proprietários dos jatos, devido à pandemia do coronavírus.

