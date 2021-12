Testagem para Coronavírus alcança estudantes da zona rural de Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca

Estudantes da zona rural dos municípios de Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca foram testados para o Coronavírus, nesse sábado (27). Os alunos foram buscados em suas residências por equipes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) até colégios da rede estadual situados nas sedes.

A ação é da Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e as secretarias municipais de Saúde e Educação, com envolvimento dos NTE e gestores escolares, além do apoio da Polícia Militar. Os testes estão sendo realizados desde quinta-feira (25) e prosseguem até terça-feira (30), nas escolas estaduais dos três cidades, com o objetivo de levartar informações sobre as taxas de contágio da comunidade escolar.

Protocolos de saúde – Nas unidades escolares estão sendo respeitados os protocolos de saúde, com a disponibilização de álcool em gel, espaços higienizados e pias com sabão, além do distanciamento recomendado na espera e durante o atendimento. O coordenador de articulação de Projetos para a Educação da SEC, Hélder Amorim, ressalta que, para os casos positivos, as secretarias municipais, que estão à frente das estratégias de saúde, na realização e avaliação dos testes, irão fazer o acompanhamento dos que estiverem contaminados pelo Coronavírus, que serão monitorados para ver a necessidade de tratamento em casa ou hospital e as famílias terão a mesma assistência.

