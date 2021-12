Terminal Pesqueiro de Ilhéus movimentou 300 mil toneladas de pescado em 2020

O Terminal Pesqueiro de Ilhéus atingiu, em 2020, a marca de 300 mil toneladas de pescado desembarcados, número 12% maior que no ano passado. A informação é da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia que administra o espaço.

“O interesse pelo terminal ocorre por conta de sua localização estratégica e pelos descontos oferecidos aos pescadores, a exemplo de gelo com abatimento de 25% em comparação ao valor oferecido no mercado”, explicou o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira.

O espaço conta, ainda, com outros serviços, como venda de combustível para embarcações, unidade de beneficiamento de pescado, soprador de gelo (equipamento que coloca o gelo diretamente na embarcação, sem necessidade de esforço físico dos pescadores), estrutura de peixaria, caminhão frigorífico e um píer que comporta cerca de 15 embarcações simultaneamente.

O gestor da Bahia Pesca disse, também que, devido ao trabalho de apoio ao pescador desenvolvido no terminal, Ilhéus se tornou referência no Brasil. "Hoje, recebemos embarcações de diferentes estados, que veem no terminal um ótimo lugar para descarregar seu pescado antes de voltar ao seu porto de origem”.

