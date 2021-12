Terminal de Morro de São Paulo será recuperado

O terminal hidroviário de Morro de São Paulo, em Cairu, passará por uma recuperação na sua estrutura. A obra, que será realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), tem como objetivo oferecer mais conforto e seguranças aos usuários do sistema de transporte. O equipamento terá reforma em locais como o píer fixo para passagem de usuários e o atracadouro, onde as embarcações realizam as operações de embarque e desembarque dos passageiros.

Localizado na Ilha de Tinharé, o terminal é bastante utilizado por turistas que visitam as praias do distrito de Morro de São Paulo e da região, como Gamboa, Boipeba e Galeão. Além do turismo, a obra também vai beneficiar cerca 380 mil habitantes do baixo sul baiano. O investimento é de aproximadamente R$ 1,3 milhões.

“Em 2019 já foram realizadas a recuperação dos terminais hidroviários de Camamu, Cajaíba Sul e Maragojipe. Além de Morro de São Paulo, os equipamentos de Barra Grande e Maraú devem passar por serviços em breve”, afirmou o diretor de Terminais da SEINFRA, Denisson de Oliveira.

O aviso de licitação para a recuperação do Terminal de Morro de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) do último sábado (30). A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na obra está prevista para 18 de dezembro.

adblock ativo