Fortes ventos e chuvas atingiram a cidade de Porto seguro, no sul baiano, na madrugada desta sexta-feira, 23. O tempo agitado destruiu parcialmente a Praça do Relógio e danificou significativamente alas do Supermercado Cambuí, localizado na avenida Navegantes.

Após as chuvas, a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), alertaram sobre condições atmosféricas favoráveis à formação de um ciclone com características subtropicais no Oceano Atlântico, a partir da noite deste domingo, 25, no sul da Bahia.

Ainda conforme a Marinha e o INMET, as condições de tempo severo estão sendo previstas, preliminarmente, por modelos numéricos globais e há a possibilidade de ocorrência de ventos com rajadas, da noite de domingo até terça-feira, 27. O mar também poderá ficar agitado, com ondas, em alto-mar, com alturas previstas de até 4 metros.

Os vídeos do rastro da destruição na cidade circularam nas redes sociais. Confira:

Da Redação Temporal assusta moradores e provoca estragos em Porto Seguro

