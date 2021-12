Teixeira de Freitas recebe nova unidades de segurança

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM) foi inaugurado na sexta-feira (25), pelo governador Rui Costa. O sistema, que teve um investimento de R$ 1,66 milhão, vai centralizar todas as ligações dos serviços de emergência – 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 193 (Bombeiros), beneficiando, além de Teixeira, outros 12 municípios: Itamaraju, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Medeiros Neto, Alcobaça, Caravelas, Itanhém, Jucuruçu, Ibirapuã, Vereda e Lajedão. Além do CICOM, Rui Costa inaugurou o 30º Distrito Integrado de Segurança (DISEP), bem como obras de esgotamento sanitário e de abastecimento de água e a duplicação da entrada da cidade. “São muitas obras e muito trabalho. Isso garante uma melhor infraestrutura e melhores condições de segurança para Teixeira de Freitas", afirmou.

Um efetivo de 18 policiais atuará no CICOM, conforme o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa. "Todas as pessoas que ligarem para esses números serão atendidas aqui e daqui faremos o despacho das viaturas. Ou seja, a gente tem uma noção exata de onde as viaturas estão e quais os meios a serem empregados. Todos ganham muito com esse equipamento", destacou o gestor. O DISEP, por sua vez, integra as corporações de segurança e, no espaço com 1,6 mil metros quadrados de área construída, 40 policiais irão atuar. Ainda durante a visita do governador ao município, 17 viaturas foram entregues para a Polícia Militar.

Além da segurança pública, uma das prioridades do Governo do Estado é levar água tratada para os moradores de todas as localidades, principalmente aquelas mais afastadas. Em Teixeira de Freitas, o governador entregou diversas obras que melhoram a distribuição da água.

Com um investimento de R$ 2,43 milhões, o governo do Estado entregou, ainda, obras como implantação de adutora; ampliação da casa de bombas; instalação de válvula de retenção; melhorias em estações de tratamento e comportas; e implantação de rede de distribuição. Rui Costa também assinou ordem de serviço para a construção da segunda etapa do esgotamento sanitário do município, no valor de R$ 6,7 milhões. Com a assinatura de outro documento, o governado autorizou o início imediato das obras de duplicação da BA-290, no trecho de travessia urbana de Teixeira de Freitas, investindo R$ 6,3 milhões.

