Teixeira de Freitas recebe a Feira de Saúde Sem Fronteiras

A Feira da Saúde Sem Fronteiras chega a Teixeira de Freitas, neste sábado (18), reunindo em um único local serviços de cidadania e de saúde. Até domingo (19), o projeto da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, disponibilizará unidades móveis, que ficarão estacionadas na Avenida Profeta Isa, no bairro Monte Castelo, mais conhecida como Praça da Zata. Para serem atendidos em algum dos serviços relacionados, os pacientes deverão estar com cartão SUS, documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Durante os dois dias do evento, a população será beneficiada com orientação sobre a saúde da mulher e métodos contraceptivos; exames preventivos; consultas médicas com urologista; pediatra, ginecologista e clínico geral; aferição de pressão arterial e de glicemia; orientação nutricional; e testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite B e C e colesterol). Também serão oferecidos exames oftalmológicos para crianças entre 7 e 14 anos, incluindo distribuição de óculos, quando necessário; exames oftalmológicos adulto e, no caso de pessoas acima de 60 anos, haverá rastreamento para cirurgia de catarata. Além disso, terá atendimento odontológico para extração, limpeza, obturação, aplicação de flúor, escovódromo e prótese.

O local ainda vai contar com serviços do Detran e com emissão de carteira de identidade. Mas a feira também vai levar atividades culturais para adultos e crianças, além de um espaço reservado para a beleza. E as crianças também serão contempladas com uma brinquedoteca.

adblock ativo