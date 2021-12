Teixeira de Freitas recebe a Caravana Respeita as Mina nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, a Caravana Respeita as Mina de enfrentamento à violência contra as mulheres chega ao município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. A partir das 13:30h, no Centro Educacional Professor Rômulo Galvão (CEPROG), técnicas da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA) promoverão oficinas de capacitação e sensibilização com recorte em gênero e etnia, voltadas para representantes da sociedade civil, juventude, além de integrantes da rede de atenção à mulher e rede de segurança.

O objetivo da caravana é sensibilizar a população dos municípios para o enfrentamento à violência de gênero, o combate ao machismo e suas consequências. A caravana visa, também, contribuir para o fortalecimento da rede de atenção à mulher. A secretária de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, confirmou presença na caravana, realizada pela SPM-BA em parceira com o Instituto Avon e com o apoio da ONU Mulheres e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres (CDDM).

Novembro Negro

Neste mês, a Caravana integra as comemorações pelo Novembro Negro. Segundo pesquisa do IPEA, divulgada em 2016, 60% das mulheres vítimas de feminicídio no país são negras. A taxa de assassinatos de mulheres negras no Brasil aumentou 22 % no período de 2005 a 2015, de acordo com o Mapa da Violência divulgado pelo mesmo instituto este ano, enquanto a taxa de mulheres não negras caiu 7,2%.

Municípios contemplados

Este ano, a Caravana Respeita as Mina já passou pelos municípios de Mata de São João, Lauro de Freitas, Simões Filho, Alagoinhas, Feira de Santana, Tancredo Neves, Valença, Juazeiro, Jequié, Cruz das Almas e Itabuna. Ainda este mês, está prevista a passagem por Vitória da Conquista, também como parte das comemorações do Novembro Negro.

