Teixeira de Freitas ganha escritório regional do Programa Primeiro Emprego

Os estudantes que estão se formando nos cursos técnicos e moram no extremo sul da Bahia vão poder contar, agora, com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para ingressar no Programa Primeiro Emprego, do Governo do Estado. É que um escritório regional da Fundação Luís Eduardo Magalhães - instituição que faz o contrato com os jovens profissionais - foi inaugurada pelo governador Rui Costa na agência do SAC, em Teixeira de Freitas.

A expectativa é que quatro mil jovens estejam contratados nos órgãos do Estado até o dia 31 de dezembro. "Criei o Programa Primeiro Emprego e aprovei a lei que não deixa brecha para que a escolha seja de indicação do governador, nem de ninguém. Os jovens são escolhidos para serem encaminhados para as empresas ou para os órgãos do Estado pela média de nota que eles alcançaram nos três anos do segundo grau".

A presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães, Maria Quitéria Mendes, fala sobre o objetivo da ação de interiorização de oportunidades. "Para estar próximo desses jovens, seja com questões de documentação, de assinar carteira, na contratação ou no monitoramento destes profissionais, nós fizemos essa parceria e estamos instalando postos nas agências do SAC da Bahia".

O posto de Teixeira de Freitas é o segundo a ser instalado e o primeiro foi inaugurado em Juazeiro. Os próximos serão em Irecê e Senhor do Bonfim. “Vamos inaugurar também em Feira de Santana. Assim, os jovens não precisam mais mandar documentos pelos Correios para Salvador, por exemplo", completa a dirigente da Fundação. Para participar do Programa Primeiro Emprego é preciso que os jovens tenham concluído o curso técnico e não tenham completado ainda um ano de carteira assinada na sua profissão. "Os alunos são convocados através do ranking das notas que eles alcançam. A gente tem uma perspectiva de contratar até quatro mil jovens. Atualmente 1,6 mil já estão contratados", afirma.

Ítalo Leandro dos Santos dos Reis é um dos que assinaram a carteira na unidade. "Esse novo posto facilita nossa vida. Os documentos, por exemplo, a gente teria que mandar por Sedex para Salvador e agora a gente tem um posto do SAC aqui em Teixeira de Freitas, onde podemos fazer a entrega e obter uma resposta mais rápida", ressalta.

