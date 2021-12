Teixeira de Freitas: corpo de motociclista é encontrado em ribanceira

Um motociclista morreu, na madrugada desta sexta-feira, 25, após sofrer um acidente na BR-101. O corpo do homem, que morava em São Mateus, no Espírito Santo, foi encontrado caído em uma ribanceira.

Segundo informações do site Sul Bahia News, o piloto saiu da pista, colidiu contra a barreira de proteção em uma curva localizada depois da “Parada do Pedrão”, no município de Teixeira de Freitas (a 808 km de Salvador), e caiu no barranco.

Não há informações sobre as causas do acidente ou a identidade da vítima. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

