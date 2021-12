Suspeitos são presos com armas e mais de 150 kg em drogas no sul do estado

Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira, 22, sob posse de armas e uma carga de 154 kg em drogas, durante operação conjunta das polícias civil e militar no município de Mascote (distante a 544 km de Salvador), no sul do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), a ação teria ocorrido por volta das 6h, na região do assentamento Santa Rita, que fica localizado no distrito de Teixeira do Progresso, dentro da cidade mencionada. Os dois suspeitos eram apontados como líderes de uma facção criminosa local.

Além das drogas, as equipes policiais ainda encontraram, com o auxílio de cães farejadores, armas enterradas em um terreno que pertencia ao grupo criminoso.

No total, a operação foi responsável por apreender quatro pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora calibre 9mm, munições e carregadores, oito celulares, cadernos de anotação, sete balanças de precisão, R$ 28, um revólver Magnum calibre 44, 106 kg de maconha, 36 kg de cocaína e 11 kg de crack.

Os suspeitos e todo o material apreendido pelos agentes policiais foram encaminhados 23ª Coorpin, onde permanecem à disposição da Justiça.

