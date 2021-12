Suspeitos são flagrados com armas após acidente na BR-330

Três pessoas — uma mulher e dois homens — foram presas por porte de arma de fogo nesta terça-feira, 22, após um acidente sofrido na BR-330, em trecho do município de Ipiaú (distante a 353 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o Verdinho Notícias, quatro pessoas estavam em um veículo de modelo Chevrolet Corsa que colidiu no fundo de um outro carro. Após o acidente, um homem que estava no carro que bateu atrás terminou fugindo por um matagal.

As três pessoas que ficaram no carro teriam sofrido leves escoriações e reclamavam de dores na região do tórax. Desconfiando da atitude do trio, os agentes abordaram os suspeitos e realizaram uma revista no corsa. Na bolsa da mulher, foram encontrados dois revólveres.

Eles receberam atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhados ao Hospital Geral de Ipiaú e, em seguida, apresentados na delegacia local.

As equipes ainda seguem na busca pelo quarto suspeito que teria fugido após o acidente.

