Suspeitos de matar presidente de assentamento são presos em Eunápolis

Três homens foram presos e um adolescente apreendido na manhã desta terça-feira, 30, na comunidade de Ponto Maneca, Eunápolis (a 647 km de Salvador). Os homens são suspeitos de participação no homicídio do presidente de um assentamento em Baixa Verde, localizado no mesmo município.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em abril deste ano, a vítima foi espancada até a morte e teve as suas orelhas arrancadas. Um menor estava com o celular do homem.

Ainda de acordo com a SSP-BA, um dos suspeitos alegou que foi acusado do roubo de dois animais e vinha sofrendo ameaças da vítima. Já outro, que acabou preso, afirmou que tinha emprestado a motocicleta para dois homens no dia do crime, mas que não sabia como o veículo seria usado.

Ao todo, a operação cumpriu seis mandados: sendo três de prisão e três de busca e apreensão. O adolescente será ouvido e liberado, mas a dupla ficará presa.

