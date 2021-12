Suspeitos de incendiar ônibus morrem em confronto com a PM em Eunápolis

Quatro homens morreram no início da tarde deste sábado, 26, durante uma operação da Polícia Militar no conjunto habitacional Paquetá, localizado na zona norte da cidade de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), na região sul do Estado.

De acordo com o site Radar 64, as equipes informaram que o grupo era suspeito de ter ateado fogo em um ônibus no início da manhã, na localidade do bairro Rosa Neto. Os agentes informaram que os criminosos teriam iniciado uma troca de tiros e terminaram baleados.

Na operação, foram apreendidas quatro armas de fogo, além de galões com gasolina que podem ter sido usados para incendiar os veículos. Até o momento, a PM não deu mais informações acerca do caso e nem como ocorreu a ação policial.

Circulação dos coletivos

Em decorrência do acontecimento, a empresa Eunapolitana de Transportes, responsável pela circulação dos ônibus na cidade, informou que os coletivos pararam de circular no município. A suspensão do serviço é temporária, mas ainda sem previsão de retorno.

Esse foi o terceiro atentado aos transportes coletivos neste ano. Anteriormente, nos dias 26 e 29 de outubro, outros dois ônibus haviam sido incendiados nos bairros Juca Rosa e Paquetá, respectivamente. Em ambas situações, a circulação dos veículos também chegaram a ser suspensas temporariamente.

