Suspeito de tráfico de drogas é preso com R$ 110 mil em Eunápolis

Um homem, que responde inquérito por tráfico de drogas, foi preso com R$ 110 mil em espécie na tarde desta quarta-feira, 24, na BR-367, na região da cidade de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais civis passavam pela rodovia quando avistaram o homem em uma motocicleta. Diante do nervosismo do condutor, os investigadores decidiram fazer a abordagem.

No momento da revista, R$ 110 mil em espécie foram localizados no bagageiro do veículo. Questionado, o homem, que não teve identidade revelada, disse não saber a procedência do dinheiro.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis. O dinheiro foi apreendido e depositado em uma conta judicial.

adblock ativo