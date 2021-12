Suspeito de roubar veículo é preso durante fuga no interior da Bahia

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira, 7, suspeito de ter roubado um veículo no município de Itabela. A prisão ocorreu na BR-101, na região do município de Eunápolis. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro do carro estava também um adolescente de 17 anos.

Segundo a polícia, o flagrante foi registrado por volta das 20h20, quando os agentes federais receberam uma denúncia da Polícia Militar, de um veículo que havia sido roubado por dois homens, que seguiam em fuga na direção da cidade de Eunápolis.

O veículo foi interceptado na altura do Km 720 e com os suspeitos foi encontrado um revólver calibre .32 utilizado no assalto e nove munições. Além disso, as equipes foram informadas da existência de drogas pertencentes ao detido em uma residência da região. Assim, em ação conjunta com a Polícia Civil, foram apreendidos 12 papelotes de cocaína na propriedade.

O suspeito foi preso e poderá responder pelos crimes de roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.

