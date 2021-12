Suspeito de integrar milícia no Rio morre em confronto com a PM na Bahia

Um homem suspeito de integrar uma milícia no estado do Rio de Janeiro foi morto por policiais militares da Bahia, na manhã desta terça-feira, 5, no município de Aurelino Leal, a 260 km de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, que estava foragido, foi encontrado na zona rural da cidade durante um patrulhamento preventivo contra furto de cacau.

Segundo a pasta, após perceber a chegada de equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e da 61ª CIPM, o suspeito correu e invadiu uma casa abandonada.

Conforme a nota da SSP-BA, "os PMs fizeram o cerco e na tentativa de abordagem foram atacados com disparos de arma de fogo". Após confronto, o homem acabou atingido.

Ainda segundo informações da polícia, o suspeito foi encaminhada para uma unidade de saúde, porém não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados uma pistola de fabricação alemã calibre 9mm, um carregador e munições.

