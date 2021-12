Suspeito de homicídio é assassinado durante festa em bar em Caravelas

Um homem, identificado como Cairo Costa Cruz, conhecido como “Kaique do Santa Rita”, de 26 anos, foi executado a tiros, na madrugada deste domingo, 11, durante uma festa em um bar, em Nova Tribuna, distrito de Caravelas.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, o atirador chegou ao bar e efetuou quatro disparos à queima roupa. A vítima ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito no local.

Segundo o banco de dados da Polícia Civil, Cairo já possuía algumas passagens, já tendo cumprido pena no Centro de Detenção Provisória de São Mateus (ES), por roubo. Além disso, ele era suspeito de ter assassinado a tiros, em abril de 2015, também no interior de um bar, de Teixeira de Freitas, Rafael Meireles de Oliveira.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

