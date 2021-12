Suspeito de furtar celulares e perfumes é preso em Teixeira de Freitas

Um suspeito de furtar celulares, perfumes e relógios foi preso nesta segunda-feira, 21, na rodoviária de Teixeira de Freitas, no Sul baiano, durante operação conjunta da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) com a 23ª Coorpin de Eunápolis.

Segundo informações da Polícia Civil, dois celulares, dois perfumes, quatro relógios e um notebook foram furtados no domingo, 20, em uma residência no bairro Recanto das Árvores II, que fica em Eunápolis, também no Sul da Bahia.

O suspeito, quando foi localizado, estava na rodoviária, tentando embarcar para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele foi recambiado para Eunápolis, onde permanece à disposição da Justiça. Além disso, a polícia busca localizar uma motocicleta que também foi furtada no imóvel.

adblock ativo