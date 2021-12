Suspeito de feminicídio é preso em Itabuna

Um suspeito de feminicídio, de identidade não divulgada, teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta segunda-feira, 15, na Delegacia de Homicídios de Itabuna. Ele é investigado pela morte da adolescente Beatriz Teixeira dos Santos, em 7 de junho.

De acordo com informações da Polícia Civil, Beatriz foi morta com diversos tiros. O homem afirmou que os disparos foram acidentais, mas segundo as apurações ele teria atirado, pois a vítima não queria reatar o relacionamento.

Após as testemunhas serem ouvidas, a equipe responsável pelo caso está finalizando as apurações para concluir o inquérito. Ele será transferido para o Conjunto Penal de Itabuna.

