Suspeita de associação ao tráfico de drogas é presa em Prado

Uma mulher procurada por suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico obteve o mandado de prisão cumprido na manhã desta sexta-feira, 18, em uma residência localizada na rua Nossa Senhora da Purificação, no município de Prado,Sul baiano.

Conforme os policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), foi montada uma operação intitulada "Mademoiselle", uma droga vegetal das mais antigas já registradas, para captura da mulher.

Ela era investigada por suspeita de tráfico desde 2009 e estava escondida no município baiano. De acordo com informações da Polícia Civil, ela e um comparsa, que já morreu, atuavam em um grupo criminoso em Teixeira de Freitas, também no Sul da Bahia.

Com isso, a suspeita foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas e se encontra à disposição da Justiça.

