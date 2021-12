Sul e extremo sul baianos têm ocupação de leitos de UTI acima de 90%

A Bahia ainda luta para proteger o sistema de saúde local do colapso, comum à pandemia da Covid-19 em diversas partes do mundo. O estado vive a corda-bamba dos 80% de ocupação dos leitos de terapia intensiva (UTI) reservados para o tratamento da doença. E são as macrorregiões sul e extremo-sul que mais preocupam a gestão estadual, pois possuem as maiores taxas de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI).

O Sul e o Extremo Sul baianos são as regiões que continuam preocupando o governo do Estado, tendo atingido 96% a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva (UTI) reservados para o tratamento da doença, se aproximando do colapso, conforme dados da gestão estadual. As duas regiões somadas concentram 19.981 casos confirmados de contaminação pelo novo Coronavírus, o correspondente a, aproximadamente, 35% do número total de registros da Covid-19 no interior da Bahia.

Na região Sul, são 50 leitos de UTI em Ilhéus (11 no Hospital de Ilhéus, 10 no Vida Memorial e 29 no Hospital Regional Costa do Cacau); e 23 em Itabuna (3 no Hospital Manoel Novaes; 10 no Hospital Calixto Midlej Filho; 10 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães). No Extremo Sul são 15 leitos de UTI no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e 10 no Hospital Regional Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, afirmou que está trabalhando para desafogar os leitos nas regiões. “Nesta Sexta, inauguro 20 leitos de UTI e 20 de enfermaria em Eunápolis. E 10 leitos de UTI em Ilhéus. Na segunda-feira, abrimos 10 em Valença e 10 em Jequié, que são da mesma região Sul”.

Pela Bahia - Feira de Santana alcançou 100% de ocupação nos leitos de UTI, na semana passada, enquanto que a macrorregião Centro-Leste, na qual o município está inserido, possui taxa de ocupação de 64% nas unidades de terapia intensiva. O Sudoeste baiano, por sua vez, tem a melhor taxa: 62%. Já o Nordeste baiano alcança 67%. A região Leste tem 81% de ocupação dos leitos de terapia intensiva, concentrados em Salvador. No Centro-Norte, com unidades contratadas pela Secretaria de Saúde dpo Estado (SESAB) em Jacobina e Irecê, a taxa é de 80%. O Norte, onde Juazeiro tem mais de 1.200 casos de Covid-19, alcançou 77% de ocupação. A região Oeste, com registros de contaminação concentrados em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, tem 75%. (Com informações do Bahia Notícias).

