Sul da Bahia recebe cursos do PRONATEC Prisional

Os municípios de Itabuna e Teixeira de Freitas vão receber cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) - Prisional a partir desta sexta-feira (5). A iniciativa, que beneficiará mais de 900 pessoas condenadas pela Justiça no Estado, visa a ressocialização por meio da formação profissional. Poderão participar privados de liberdade e penas alternativas, bem como os egressos das penitenciárias dessas cidades.

Os cursos de Padeiro, Cabelereiro e de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica acontecerão em regime fechado, com 15 participantes cada. Já os cursos de Montador e Reparador de Computadores e Produtor de Frutas e Hortaliças Processadas Pelo Uso do Calor serão ofertados nas escolas da rede estadual, com a participação de 20 estudantes por turma.

De acordo com o coordenador do PRONATEC na Bahia, José Antonio Souza Matos, além de Itabuna e Teixeira de Freitas, outros 16 municípios baianos estão sendo contemplados com cursos do PRONATEC Prisional, entre eles: Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Brumado, Barreiras, Eunápolis, Jequié, Juazeiro e Paulo Afonso. Ainda segundo ele, são 26 cursos ofertados na Bahia, com carga horária de 200 a 500 horas. “O governo do Estado tem implementado ações efetivas para possibilitar a reintegração destas pessoas. É preciso que a sociedade ressignifique o seu comportamento diante deste público e assuma a sua responsabilidade social criando oportunidades de emprego. Do contrário, não adiantará o Estado ofertar cursos de formação profissional”, considera o coordenador.

A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado, por meio da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT), em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e a Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CEAPA). Entre os cursos ofertados estão os de Estampador de Tecido, Confecção de Bolsas, Agente de Limpeza e Conservação; Montador e Reparador de Computadores; Pedreiro de Alvenaria, Pizzaiolo, Eletricista de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Maquiador; Cabelereiro; Costureiro de Máquinas Overloque; Marceneiros; Manicure e Pedicure; Agricultor Orgânico; Auxiliar de Saúde Bucal; Microempreendedor Individual (MEI); Artesão de Cerâmica e Avicultor.

