Impactado pela atual pandemia, o município de Ilhéus, sul do estado, continua adotando medidas restritivas para conter o avanço de casos de infecção pelo coronavírus. Em entrevista ao programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, o prefeito Mário Alexandre Correa de Souza, Marão, afirmou que a cidade se preparou e conseguiu estabilizar a situação.

" A gente consegue criar uma estabilidade em relação ao coronavírus. Construimos um hospital de campanha com 60 leitos, que é o melhor hospital do interior da Bahia. A gente consegue salvar vidas", disse.

Rodrigo Tardio "Situação do coronavírus está estável em Ilhéus', diz prefeito

Geração de emprego

A economia, impactada em todo o mundo, não foi diferente em Ilhéus. De acordo com o prefeito, Ilhéus teve uma perda de arrecadação em torno de 40%.

"Ainda assim conseguimos pagar os quase 5000 funcionários públicos e criar incentivos para o comerciante e empresários da cidade. Reduzimos impostos para que se mantivesse o crescimento da geração de emprego e renda na cidade. Muitas empresas estão chegando, apesar da pandemia", reiterou.

Incentivo turístico

De acordo com Marão, desde o primeiro mandato, a prefeitura conseguiu "alavancar" o segmento de lazer e turismo. Incentivo também, de acordo com o gestor, é no comércio local, já que os produtos locais precisam ser mais vistos e consumidos pelos visitantes da cidade.

"Ainda somos o grande pólo do cacau. Queremos vender o nosso chocolate, até porque temos o melhor cacau do mundo.

Porto Sul

Marão diz ter acompanhado de perto a construção do Porto Sul e dado todo o suporte para a conclusão da obra. Os acessos do porto sul, com a obra da' "Fiol' já estão em fase avançada.

"Deixou de ser um sonho para ser uma realidade. Estamos trabalhando para colocar esse equipamento em funcionamento, que é tão importante para a Bahia e para o Brasil", finalizou.

