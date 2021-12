Sindicato denuncia surto de covid em delegacias especializadas de Porto Seguro

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) denuncia um suposto surto de Covid-19 em delegacias especializadas de Porto Seguro, no Sul da Bahia. De acordo com o Sindpoc, o complexo que comporta a Delegacia Especial da Mulher (Deam) e a Delegacia de Turismo (Deltur) estão com 9 pessoas infectadas - quatro delas policiais civis.

"A entidade solicita providências quanto a sanitização das unidades, distribuição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e revezamento dos servidores para atender apenas casos mais graves", diz a nota divulgada pelo Sindicato.

Ainda de acordo com a entidade sindical, já são mais de dois mil policiais infectados pela Covid-19 na Bahia e 22 óbitos causados pela doença.

Desinfecção periódica

Procurada pelo Portal A TARDE, a Polícia Civil informou, por meio da assessoria, que as unidades da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) passam por desinfecção periodicamente. Afirmou ainda que a Delegacia Territorial da cidade, a Deam, Deltur e DT de Porto Seguro já passaram pelo processo de sanitização.

"Também são distribuídos EPI’s com regularidade, além de testagens e acompanhamentos realizados pelo Departamento Médico da Polícia Civil (Demep) em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde e pastas municipais. O regime de trabalho nas unidades policiais obedece as determinações para serviços essenciais, dentro das conformidades de prevenção a Covid-19", garante a Polícia Civil.

