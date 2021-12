Sinal digital da TVE é inaugurado em Ipiaú

Os moradores de Ipiaú passam a ter mais uma opção de canal aberto com sinal digital com o lançamento do canal digital 4.1 da TVE, nesta sexta-feira (28), pelo governador Rui Costa. Pertencente ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), a nova estação retransmissora teve um investimento de R$ 120,4 mil e vai beneficiar, também, os municípios de Ibirataia e Itajubá.

"Nós vamos, neste ano, liberar o sinal digital da TVE para mais de 60 cidades. Queremos fazer isso de forma acelerada para garantir o acesso à diversidade cultural e para que os baianos possam se ver na televisão. Por isso, peço aos prefeitos e prefeitas que mandem para a TVE bons exemplos de educação, cultura, arte e agricultura que aconteçam em seus municípios. A TVE pertence ao povo da Bahia", discursou Rui. O canal do IRDEB, destacou o governador, já chega com qualidade digital a mais de cinco milhões de baianos. As cidades de Juazeiro, Guanambi e Ipirá serão as próximas contempladas.

Durante o lançamento do canal digital em Ipiaú, o governador realizou, ainda, a inauguração simbólica de novos sistemas de abastecimento. Construídas pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (CERB), as obras atendem as localidades de Cajueiro, Passa Com Jeito e Córrego de Pedra. Em Cajueiro, o sistema incluiu 72 ligações domiciliares, com investimento de R$ 240 mil. Já em Córrego de Pedra, o sistema atende 700 ligações domiciliares já existentes e recebeu R$ 290 mil em recursos. Na localidade de Passa Com Jeito, 50 ligações domiciliares foram implantadas a partir de um investimento de R$ 150 mil.

