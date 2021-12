Seminário territorial em Ilhéus debate sobre expansão da Educação Profissional

O I Seminário Territorial de Educação Profissional, no Centro Estadual de Educação (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus, no Sul da Bahia, está sendo realizado nesta quarta-feira (29) e prossegue na quinta (30), com a proposta de discutir com os integrantes do setor produtivo, educadores e estudantes a qualificação do ensino e as demandas para ofertas de cursos no território. Promovido pela Secretaria da Educação do Estado, o encontro contou, na abertura, com a presença do secretário Walter Pinheiro.

"Temos que trazer o Ensino Superior e os cursos técnicos federais para o nosso contexto. Utilizar o conhecimento de forma que possamos qualificar o ensino, propondo novas formas metodológicas e de avaliação dentro das escolas, valorizando o indivíduo e suas competências, além da sua identidade cultural. A ideia é termos, pelo menos, um curso técnico ofertado nos 417 municípios”, ressaltou o secretário da Educação.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Durval Libânio Netto, afirmou que os seminários visam ampliar o debate com os diferentes atores sociais para a oferta de cursos, cada vez mais alinhada às demandas territoriais. "Estamos iniciando esses seminários, que serão realizados nos 27 Territórios de Identidade, com o objetivo de qualificar os cursos existentes e dialogar com as prefeituras e instituições federais as possibilidades de criação de novas ofertas, sempre avaliando e analisando as necessidades de cada localidade e sua cultura econômica, integrando a escola e a sociedade”.

O estudante Vinícius Silva, do 4° ano do curso técnico de nível médio em Guia de Turismo, opinou sobre a importância da oferta de cursos. "Este direcionamento é fundamental para que tenhamos sucesso em nossa profissão. Antes tínhamos cursos que nada tinham a ver com nossa região e fecharam. Agora com cursos que valorizam o chocolate e o turismo, por exemplo, nos sentimos mais representados”.

