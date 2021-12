Seminário Territorial de Educação Profissional é realizado em Teixeira de Freitas

Uma nova edição do Seminário Territorial de Educação Profissional será realizada nestas terça e quarta-feira (17 e 18), das 8h às 18h, no Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul (CETEP), em Teixeira de Freitas. Promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o evento tem a finalidade de dialogar com os integrantes do setor produtivo e representantes do mundo do trabalho do Território de Identidade do Extremo Sul sobre o planejamento da oferta de Educação Profissional e Tecnológica regular e de programas federais que já são ofertados e serão implantados nas unidades escolares do território, sobre novas perspectivas do mundo do trabalho e territorialidade

A programação inclui apresentação cultural, debate sobre a rede de cooperação nos territórios baianos e mesa-redonda sobre as ofertas da Educação Profissional para atender as demandas do mundo do trabalho. Além disso, alunos egressos da Educação Profissional e Tecnológica já inseridos no mundo do trabalho farão uma apresentação sobre suas experiências profissionais. O encontro contará com a participação de autoridades municipais, representantes de instituições de ensino e de empresas privadas e parceiros da Educação Profissional e Tecnológica.

O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação do Estado, Durval Libânio Netto, fala sobre a importância do seminário: “É essencial para discutir com a sociedade a nossa oferta atual e o que a gente precisa ainda ofertar, dialogando junto com outras instituições que também ofertam a Educação Profissional na Bahia, como o Instituto Federal da Bahia, o Instituto Federal Baiano e o Sistema S, como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que estão juntos conosco nessa perspectiva”.

