Semianel rodoviário de Itabuna será restaurado

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9) o aviso de licitação para a restauração do semianel rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 à BR-415. Executada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), com um investimento de, aproximadamente, R$ 8 milhões, a obra será realizada em cerca de sete quilômetros da via e a abertura dos envelopes com as propostas está prevista para o dia 11 de junho.

O serviço pretende beneficiar 190 mil moradores de Buerarema, Ilhéus, Itajuípe e Itapé, além de Itabuna. “A restauração do semianel facilitará o escoamento do fluxo de veículos para que vem da BR-101 em direção a Ilhéus. Os automóveis, principalmente os de grande porte, que fazem esse trajeto não precisarão mais passar pelo centro urbano de Itabuna. Assim, melhoramos a qualidade de vida da população local com a redução de congestionamentos na região”, declarou o superintendente de Infraestrutura e Transporte do Estado da Bahia, Saulo Pontes.

