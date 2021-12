Sem casos ativos de Covid-19, Firmino Alves inicia a vacinação de adolescentes com comorbidades

Com nenhum caso ativo de Covid-19, o município de Firmino Alves, no Sul da Bahia, iniciou na última segunda-feira, 30, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, além de crianças com asma, problemas respiratórios, diabetes, hipertensão e deficientes.

Em julho, a cidade ficou em primeiro lugar, proporcionalmente, no ranking de vacinação do estado. Na ocasião, já haviam recebido a primeira dose 2.446 habitantes do município.

“Alcançamos nossa meta. Estamos sem casos registrados de Covid-19 em nosso município. Mas lembramos a todos sobre a importância da vacinação e o uso da máscara, pois a pandemia ainda não acabou”, afirma o prefeito Fabiano Sampaio (PDT).

“Adquirimos equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os profissionais de saúde e toda equipe que trabalha no combate à Covid-19. E realizamos teste em massa duas vezes em todo o município, incluindo a zona rural. Quando assumi, os dados oficias informavam que o município teria 3 casos ativos. Mas com os testes em massa, foram constatados 88 casos ativos. Realizamos então diversas ações de prevenção, como a distribuição de pias, equipadas com lavabo, álcool em gel, papel toalha e sabonete líquido", acrescentou o gestor.

