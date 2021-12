Secretaria de Turismo discute ações para ampliar competitividade de Porto Seguro

Ações conjuntas para fortalecer atividades socioeconômicas em Porto Seguro foram discutidas, nesta terça-feira (23), durante reunião entre o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, a prefeita Cláudia Oliveira e os integrantes da Câmara Setorial do Turismo da Costa do Descobrimento. Entre as ações debatidas está a realização de uma requalificação da Passarela do Descobrimento, já aprovado pelo Ministério do Turismo e que aguarda a chancela do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O secretário estadual Fausto Franco enfatizou a importância dos municípios da Costa do Descobrimento para o turismo da Bahia e o interesse do governo em atuar na solução das demandas, destacando que “o ideal é traçar uma agenda proativa, positiva, visando um turismo transformador”. Segundo o gestor, estão sendo realizadas tratativas para a redução da alíquota do ICMS sobre o combustível das aeronaves, a fim de aumentar a oferta de voos para Porto Seguro, com melhores tarifas e horários. Uma parceria público-privada, acrescentou, pode abrir caminho para a construção de um novo aeroporto na região.

Lideranças locais destacaram o fato de Porto Seguro receber mais de 1,7 milhão de turistas/ano, movimentando toda a cadeia produtiva do setor, principalmente hotéis, restaurantes, serviços de transporte e o comércio em geral. Por ser líder entre destinos litorâneos, consideram, o município requer novos investimentos a fim de manter-se competitivo diante da concorrência.

