Secretaria de Turismo de Cairu calcula ocupação de 80% dos leitos de Morro de São Paulo

Para quem quer fugir do Carnaval, uma opção relaxante é viajar para Morro de São Paulo, um dos destinos mais procurados da Bahia, localizado no Arquipélago de Tinharé, no município de Cairu. Dados da Secretaria Municipal de Turismo apontam para uma ocupação média de 80% de ocupação dos leitos. O lugar oferece paradisíacas praias e uma charmosa vila, com feirinha de artesanato, vários bares e restaurantes. Além disso, os visitantes podem se desafiar nos esportes de aventura e náuticos, bem como nos passeios ecológicos.

Dividido em cinco praias, o balneário tem opção diferente para cada tipo de banhista. A Primeira Praia é atrativa para a prática do surf. A Segunda Praia é para quem busca agitação e badalação. A Terceira Praia, por sua vez, é a mais calma, boa para caminhar e mergulhar e é de onde saem os passeios turísticos. A Quarta Praia é a que reúne as piscinas naturais e, por fim, a Quinta Praia, conhecida como Praia do Encanto, oferece ampla faixa de areia e exuberante paisagem para apreciar.

No roteiro histórico de Morro de São Paulo, destaque para a Fortaleza do Tapirandu, mais conhecida como o Forte de Morro de São Paulo, considerado um dos maiores conjuntos defensivos do Brasil. O equipamento possui 678 metros de muralha e ruínas, protegidas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Outra opção é visitar o Farol do Morro, a Fonte Grande e a Igreja Nossa Senhora da Luz, do século XVII, com imagens sacras e o altar em estilo barroso.

Já para quem procura o contato com a natureza, uma dica é tomar banho de argila na Praia da Gamboa, que dizem servir como tratamento rejuvenescedor. Outras opções são as caminhadas, a prática de yoga em diversos pontos da ilha, massagens relaxantes e picos propícios à meditação. Mas há quem busque no meio do paraíso o agito das baladas. Para estes casos, Morro de São Paulo oferece festas durante toda a semana. A noite do Morro é agitada e tem opção para todos os gostos. Quem prefere sair mais cedo pode curtir música ao vivo, na praia ou nos inúmeros restaurantes da vila. Para quem prefere madrugar, os melhores destinos são as boates e lounges de música eletrônica.

Os esportistas de carteirinha contam com as águas claras e mornas de Tinharé. Dar uma volta nos catamarãs de praia ou se aventurar no esqui aquático, windsurf, canoagem são algumas opções. Outras alternativas são os mergulhos guiados pelas piscinas naturais. E para aqueles que preferem algo mais radical têm a tirolesa. Com 57 metros de altura e 347 de comprimento, a tirolesa de Morro é uma das maiores em queda livre sobre o mar do Brasil.

