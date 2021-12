Saúde sem Fronteiras chega em mais 14 municípios

O Programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chegará a mais 14 municípios, em julho. A ação itinerante da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) que atende às mulheres de 50 a 69 anos, continuará na região de Itabuna, onde já atendeu a oito municípios. Outros 14 municípios serão contemplados: Ubaitaba, Ibirapitanga, Aurelino Leal, Maraú, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Camacã, Jussari, Pau Brasil, Itapitanga, Ibicaraí, Floresta Azul e Itaju do Colônia. De acordo com a diretora de Projetos Estratégicos (DIPRO) e coordenadora do Saúde sem Fronteiras, Jucélia Nascimento, a SESAB pretende cumprir a meta de atendimento de 14.740 mulheres na faixa de 50 a 69 anos.

“A mamografia é o exame que detecta precocemente o câncer de mama e, para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço”, explica Jucélia Nascimentio. Ainda conforme a gestora, o atendimento é feito em unidades móveis, equipadas para dar todo o conforto necessário para as mulheres. “O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento”, pontua.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Locais/dias de atendimento

Camacã (2 a 18/7); Ubaitaba e Itajuípe (3 a 13/7); Ibicaraí (3 a 14/7); Ibirapitanga (14 a 24/7); Coaraci (14 a 27/7); Floresta Azul (16 a 21/7); Jussari (20 a 23/7); Itaju do Colônia (23 a 25/7); Pau Brasil (25 a 28/7); Aurelino Leal (26 a 31/7); Almadina (30/7 a 1º/8); Itapitanga (30/7 a 3/8); e, finalmente, no início de agosto, Maraú (2 a 9/8).

adblock ativo