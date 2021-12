Saúde sem Fronteiras chega a Itamaraju

O programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chegou, nesta segunda-feira (26), no município de Itamaraju para atender mulheres de 50 a 69 anos que necessitam realizar mamografia – exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. De acordo com a diretoria de Projetos Estratégicos, da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), foram pactuados atendimento para 2.100 mulheres dentro desta faixa etária e o atendimento prossegue até o dia 13 de setembro. Para serem atendidas, as pacientes devem levar Carteira de Identidade, Cartão do SUS e um comprovante de endereço no município.

Ainda neste mês, o Saúde sem Fronteiras atenderá às mulheres de Itanhém (28 de agosto a 10 de setembro) e Eunápolis (29 de agosto a 14 de setembro), na Região de Porto Seguro. Nesses dois municípios, 3.631 mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar seus exames de mamografia. Em Itanhém, a unidade móvel ficará estacionada na Praça Castro Alves, nas proximidades da Casa da Cultura. Já em Eunápolis, a unidade estacionará em dois locais: na Praça do Pequi (de 29/08 a 10/09) e na Praça do Juca Rosa (de 11 a 14/09).

O Saúde sem Fronteiras, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado, é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de atendimento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, que faz o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas através da oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

