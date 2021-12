Sargento do Corpo de Bombeiros morre afogado após salvar filhos em Prado

O sargento do Corpo de Bombeiros Militares (CBM), Anderson Antônio da Silva, morreu afogado na tarde de sábado, 19, após tentar salvador os filhos de um afogamento, na cidade de Prado, no Sul da Bahia. De acordo com o CBM, a vítima era lotada no 1° Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O acidente aconteceu na Praia das Ostras, durante um passeio familiar. Segundo informações de testemunhas, Anderson percebeu que seus dois filhos estavam se afogando e foi resgatá-los. Na ação, o bombeiro conseguiu retirar as crianças de perigo, porém acabou sendo levado pelo rio.

Conforme o 18° Grupamento de Bombeiros Militares, o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itamaraju, após ter sido encontrado por populares na Praia da Paixão.

