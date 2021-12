Rui entrega equipamentos para pequenos agricultores em Presidente Tancredo Neves

O governador da Bahia, Rui Costa, entregou nesta quinta-feira, 7, equipamentos para requalificar e equipar unidades de beneficiamento de derivados de mandioca, banana e milho, em Presidente Tancredo Neves, no sul do estado. A iniciativa do programa Bahia Produtiva obteve um investimento em R$ 3,6 milhões.

Além disso, Rui inaugurou um sistema de água que beneficia cinco distritos da cidade.

"Temos aqui em Tancredo Neves um dos melhores exemplos de como a gente pode fazer crescer a produção agrícola a partir de cooperativas, esta aqui é um excelente exemplo de aplicação, produção. Dessa forma é que vamos fortalecendo a economia local e gerando empregos", afirmou o governador Rui Costa.

Situada na localidade de Moenda, a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan) conta com 107 famílias cooperadas e comercializa goma de mandioca, chips de banana em quatro sabores, flocos de milho, farinha de mandioca, geleia de mel de cacau, mel, curau de milho verde e palmito. Todos os produtos são identificados com a marca comercial Itabaina, que é o antigo nome do município.

Programa

O Bahia Produtiva é um programa executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e é voltado para financiar projetos de interesse das comunidades mais pobres da Bahia, nos 27 Territórios de Identidade do Estado.

